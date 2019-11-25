"Флорида" уступила "Баффало" на своей площадке

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался в Майами, где "Флорида Пантерз" принимала "Баффало Сейбрз". Гости выиграли с результатом 5:2.

В основном составе "пантер" не оказалось вратаря Сергея Бобровского. Ворота защищал канадец Сэм Монтембо, который и пропустил все пять шайб. Одноклубник Бобровского Евгений Дадонов результативных действий не совершил.

В составе "клинков" две шайбы забросил латыш Земгус Гергенсонс. До этой встречи на счету Гергенсонса был лишь один гол.