"Фламенго" выиграл чемпионат Бразилии по футболу

Определился чемпион Бразилии по футболу. Им в седьмой раз стал "Фламенго" из Рио-де-Жанейро, днем ранее выигравший Кубок Либертадорес.

"Фламенго" выиграл чемпионат страны за четыре тура до финиша, причем ему не прошлось выходить на поле. После того, как преследовавший лидера "Палмейрас" сыграл вничью с "Гремио", "Фла" стал недосягаем.

"Фламенго" смог выиграть и чемпионат Бразилии, и Кубок Либертадорес за один сезон. В последний раз подобное удавалось "Сантосу" в 1963 году, когда в составе клуба играл знаменитый Пеле.