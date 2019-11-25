Новый боевой российский робот успешно прошел испытания

Новый российский боевой робот "Кунгас" успешно прошел государственные испытания. Опытно-войсковая эксплуатация комплекса начнется в 2020 году.

Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков рассказал, что комплекс состоит из четырех боевых роботов различной массы и пункта управления. Ранее сообщалось, что такие роботы могут выполнять все задачи, которые выполняет боец. При этом нет никакого риска для жизни человека. Кроме того, таких роботов применять для спасения людей, работ в зараженной местности, а также для высокоточного земледелия.

Салюков сообщил, что в 2020 году стартуют разработки двух других робототехнических комплексов – тяжелого танка-робота "Штурм" и робота среднего класса "Соратник".

Источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что к 2020 году будет разработана тактика применения роботов в уличных боях, передает РИА Новости.