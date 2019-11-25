Крым начал процедуру созыва трибунала по провокации в Керченском проливе

Крым приступил к созыву международного общественного трибунала по провокации, которую украинские военные устроили в Керченском проливе год назад. Об этом СМИ сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как уточняется, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года. Трибунал станет "особым квазисудебным процессом". Уже начат отбор кандидатов из числа видных общественных деятелей — не имеющих отношения ни к Украине, ни к России политологов, социологов и экономистов).

Инициатором трибунала является общественное представительство Крыма в Брюсселе – международная ассоциация "Таврида", передает РИА Новости. В качестве основного места для проведения трибунала предлагается выбрать страну Западной Европы либо Латинской Америки.

По мнению организаторов, заседания должны проходить в разных странах, принимать участие в них будут независимые эксперты. Трибунал должен убедительно и публично разоблачить предвыборную провокацию экс-президента Украины Петра Порошенко.

Инцидент будет обсуждаться на нескольких сессиях продолжительностью несколько дней каждая. Предполагается, что первая из них пройдет в России, недалеко от места провокации.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу Российской Федерации и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей и опасно маневрировали. Корабли и военных на них задержали. Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент, назвав его провокацией, которая связана с низким рейтингом Порошенко накануне президентских выборов на Украине.

7 сентября военных, нарушивших границу, передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября задержанные корабли также были переданы Украине.