Электрик, укравший сотни картин Пикассо, отделался условным сроком

Из бывшего электрика — в коллекционеры живописи Пикассо. Во Франции суд поставил точку в деле Пьер Ле Геннека. Это работник художника, который умудрился вывезти почти триста его картин, коллажей и набросков.

Обвиняемому уже 80 лет, передает телеканал "Россия 24". В семидесятых годах, незадолго до смерти Пикассо, мужчина работал у него, обслуживая виллы. Он настаивал, что произведения были подарком художника. Работник хранил их в своем гараже несколько десятилетий, пока не решился подтвердить авторство, поскольку рисунки не были подписаны.

Чету слуг, впрочем, приговорили только к условному сроку. В процессе тяжбы всплыли также свидетельства против родственников художника, которые могли манипулировать слугами, чтобы поделить миллионное наследство. Точная стоимость спрятанной коллекции до сих пор не установлена. СМИ называют цифру порядка 60 миллионов евро.