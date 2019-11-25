"Камаз Мастер" готовится к новому "Дакару"

Команда "Камаз Мастер" продолжает подготовку к ралли-рейду "Дакар". Гонка стартует в Саудовской Аравии 5 декабря. Экипажи "Камаз Местер" неизменно становились победителями последних ралли-рейдов.

Многократные чемпионы "Дакара" в классе грузовиков российская команда "Камаз Мастер" отправились во Францию. Там машины пройдут технический контроль после чего на пароме будут переправлены в Саудовскую Аравию для участия в ралли-рейде "Дакар". В Набережных Челнах экипажи проводил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также испытал один из новых "Камазов" пятого поколения. Глава республики остался доволен грузовиком, которому предстоит выступить в главной гонке года.

Впервые за последние десять лет гонка пройдет не по территории Латинской Америки, а пройдет на Аравийском полуострове с5 по 17 января. Общая протяженность трассы составит почти 8 тысяч километров.

