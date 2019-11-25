Голевой пас Свечникова помог "Каролине" выиграть у "Детройта"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился в Детройте. "Детройт Ред Уингз" принимал "Каролину Хэррикейнс" и проиграл 0:2.

Первого гола пришлось ждать полчаса. Нападающий гостей Себастьян Ахо поразил ворота "красных крыльев" после передачи Андрея Свечникова. В конце третьего периода нападающий "Каролины" Теуво Терявяйнен отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

Андрей Свечников набрал по системе гол плюс пас 27 (11+16) очков в 24 встречах. Это помогло ему догнать в споре бомбардиров Артемия Панарина из "Нью-Йорк Рйнджерс". Но Свечников провел на три игры меньше.