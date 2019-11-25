WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химической атаке в Сирии

Доклад о химической атаке в сирийском городе Дума могли подделать. Так заявил портал WikiLeaks. Основанием стали данные от одного из участников группы ОЗХО, которая расследовала происшествие. По его словам, в отчете есть ложные выводы, а многие сведения приводятся избирательно.

Речь идет о событиях 7 апреля 2018 года в городе Дума недалеко от Дамаска. Тогда сразу несколько неправительственных организаций сообщили о химической атаке и обвинили в ней сирийские правительственные войска.

В Министерстве обороны России видео о химических атаках в Думе назвали постановочным и не нашли в городе следов химического оружия. Однако это не помешало США, Франции и Великобритании нанести якобы ответные ракетные удары по территории Сирии, напоминает телеканал "Россия 24".