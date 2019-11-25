При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец. Судно Queen Hind под флагом Палау следовало из Румынии в Саудовскую Аравию и опрокинулось по неизвестной причине вскоре после выхода из порта Мидия.

Запертые в клетках овцы оказались под водой. Лишь нескольких животных удалось спасти. Экипаж судна, состоящий из граждан Сирии, не пострадал, передает телеканал "Россия 24".