В Бейруте шииты разгромили палатки антиправительственных демонстрантов

В столице Ливана сторонники шиитских партий "Харакат Амаль" и "Хезболлах" устроили беспорядки. Они разгромили палаточный городок антиправительственных демонстрантов.

Собравшиеся забрасывали друг друга камнями. Есть пострадавшие. Армия и силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию в центре Бейрута под контроль.

Волна массовых протестов началась в Ливане 17 октября и привела к отставке коалиционного правительства во главе с Саадом Харири, который сейчас исполняет обязанности премьер-министра, напоминает телеканал "Россия 24".