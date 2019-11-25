Российские рапиристки завоевали серебро этапа Кубка мира в Египте

Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала обладателем серебряных медалей по итогам завершившегося этапа Кубка мира в египетском Каире. Второе место российские рапиристки заняли в командном турнире.

В финале россиянки потерпели поражение от соперниц из команды Италии. Встреча завершилась со счетом 40:42 в пользу итальянок. За сборную России выступали Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

Бронзовые медали этапа завоевали рапиристки сборной Франции, победившие американских соперниц – 45:40.