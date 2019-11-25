Глава РАН примет участие в юбилее академической науки в Томске

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев прибыл в Томскую область с двухдневным визитом. Поездка приурочена к празднованию 50-летия академической науки в регионе, сообщает пресс-служба областной администрации.

Накануне глава РАН познакомился с работой НИИ Томского научного центра Сибирского отделения РАН - института физики прочности и материаловедения, института оптики атмосферы имени Зуева, института сильноточной электроники, а также Томского национального исследовательского медицинского центра. Сегодня он примет участие в совещании по реализации концепции создания в области инновационного территориального центра "ИНО Томск".

Далее в программе посещение Национального исследовательского Томского политехнического университета, а также научно-производственной фирмы "Микран". Там, сообщает "Вести Томск", президент Академии наук рассмотрит совместные проекты компании с Томским госунивреситетом систем управления и радиоэлектроники. Вечером в Большом зале администрации региона под руководством губернатора Сергея Жвачкина Александр Сергеев вместе с научной общественностью примет участие в праздновании 50-летия академической науки в Томске.