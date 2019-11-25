В 2020 году ученые СО РАН проведут авиаисследования климата в Арктике

В 2020 году ученые СО РАН планируют восстановить авиаисследования климата в Арктике. Такая возможность появилась после того, как Институт оптики атмосферы получил грант Миниобразования. Всего на эти цели специалисты получат порядка 80 миллионов рублей, сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу Института оптики атмосферы.

Изучение климатических изменений позволят провести мониторинг выбросов парниковых газов из-за процессов таяния вечной мерзлоты в шельфе Арктики, а также осуществить полноценный анализ состояния атмосферного воздуха. Сделать это можно только с помощью летательного аппарата. Такую информацию озвучили в рамках встречи томских ученых с президентом РАН Александром Сергеевым, который работает в Томске в течение двух дней. Как отметил Сергеев, данные исследования крайне важны не только для России, но и для мира в целом.

Известно, что исследовать атмосферу с воздуха будет летающая лаборатория ТУ-134 "Оптик". Самолет находится на балансе Института оптики атмосферы.