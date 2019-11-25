В поисках еды. Дикая лиса разгуливает по Челябинску

Жители Челябинска в очередной раз стали свидетелями прогулки дикой лисицы, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Люди увидели зверя в одном из микрорайонов города. Лесная жительница бродила по двору. Вероятнее всего, в город она отправилась на поиски еды.

Как рассказали очевидцы, животное на людей не бросалось и даже не обращало внимания, что его снимали из автомобиля. Отметим, что в последнее время в городах Южного Урала лисы стали замечать все чаще. Пару дней назад бесстрашная плутовка появилась в челябинской промзоне, а перед этим – на территории детсада города Озерска.

Однако в таких визитах хорошего мало, так как именно лисы являются переносчиками опасного заболевания - бешенства. За этот год специалисты зарегистрировали более 35 случаев заражения животных. В ряде районов области в связи с эти был введен карантин.