Пастафарианцы обратились в ЕСПЧ с требованием признать их церковь

Представители религиозного движения пастафарианцев Австрии обратились с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, требуя официально признать Церковь летающего макаронного монстра, передает ТАСС.

Австрийские пастафарианцы с 2014 года предпринимают попытки официального признания этого движения как религиозной общины. Власти мотивировали отказы тем, что их устав не соответствует формальным критериям австрийского закона о конфессиональных сообществах.

Суды также отказывали в регистрации Церкви летающего макаронного монстра из-за отсутствия у ее сторонников религиозного обряда по образу традиционной церкви. Однако пастафарианцы настаивают, что регулярное поклонение летающему макаронному монстру не является частью верований их церкви.

Экс-депутат парламента Нико Альм – самый известный пастафарианец Австрии, он прославился в 2011 году, получив право сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове в качестве религиозного головного убора пастафарианцев. Таким образом он выражал протест против разрешения властей страны фотографироваться людям на официальных документах в головных уборах по религиозным причинам.

Пастафарианство основано в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном. Оно стало выражением его протеста против решения властей штата Канзас ввести в школьную программу курс о божественном сотворении мира как альтернативу эволюционному учению. Хендерсон провозгласил веру в сверхъестественного творца — летающего макаронного монстра — и призвал к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями.