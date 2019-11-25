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25 ноября 201911:33

Гегемония БАТЭ прервана: брестское "Динамо" впервые стало чемпионом Белоруссии

FC Dynamo Brest

В чемпионате Белоруссии по футболу впервые за 13 предыдущих лет сменился чемпион страны. Новым обладателем чемпионского титула стало брестское "Динамо", для которого эта победа стала первой в истории национального первенства.

Динамовцы из Бреста выиграли чемпионат страны досрочно – за тур до его завершения. В матче 29 тура чемпионата Белоруссии "Динамо" одержало минимальную над "Витебском" (1:0) и стало недосягаемо для гегемона последних сезонов – БАТЭ, который первенствовал в турнире с 2006 года.

После 29 игр в активе "Динамо" 72 очка, у борисовчан – 67.

До нынешнего сезона лучшим достижением брестского "Динамо" была бронза, завоеванная в далеком 1992 году.

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