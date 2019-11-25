Губернатор Приморья подарил своих щенков породы акита-ину многодетным семьям

Губернатор Приморья подарил многодетным семьям 5 щенков породы акита-ину. Акция прошла накануне, в День матери. Подарки в виде щенков получили подписчики аккаунта Олега Кожемяко в "Инстаграм". Желающих получить щенков было много, пришлось проводить специальный конкурс.

О щенках, которые появились в сентябре, глава региона сообщил на страничке в "Инстаграм" в начале ноября. Он был готов отдать их в добрые руки с условием, что собаки не должны жить в квартире. Более тысячи подписчиков изъявили желание завести такого друга. Среди комментариев Олег Кожемяко выбрал пять самых трогательных посланий, сообщает "Вести Приморье". Все семьи оказались многодетные. Все они имеют участок и большую любовь к животным. "Есть одна семья, где глава семейства сам кинолог, поэтому не возникало никаких сомнений в том, что собаки будут переданы в надёжные руки, — подчеркнул глава региона. Это символично, что акция прошла в День матери, поэтому, я думаю, дети будут относиться к своим щенкам с материнской любовью, как к ним относятся мамы".

Отметим, что пять двухмесячных мохнатых щенка отправились в Находку, Большой Камень, Партизанск, Партизанский и Чугуевский районы, каждый со своим паспортом. Губернатор с супругой рассказали новым владельцам щенков об особенностях ухода за акита-ину и их повадках. Олег Кожемяко пообещал навестить каждого и посмотреть, как обживаются на новом месте его бывшие подопечные.