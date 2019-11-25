Чемпионский парад "Фламенго" перерос в массовые беспорядки

В Рио-де-Жанейро массовыми беспорядками ознаменовался чемпионский парад футбольного клуба "Фламенго" в честь победы в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии. Между болельщиками "Фла" и полицией начались столкновения.

"Фламенго" после знаменательных побед организовал парад в Рио, на которое собрались десятки тысяч поклонников красно-черных. Как сообщает РИА Новости, уже в конце праздничного мероприятия фанаты футбольного клуба принялись забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. На это представители власти ответили зарядами слезоточивого газа.

"Фламенго" впервые в клубной истории одержал победу в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес в одном сезоне. Титул чемпиона страны стал для "Фла" седьмым. А главный клубный турнир Южной Америки "Фламенго" выиграл во второй раз.