Воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты в цирке Белгорода

Переломом ноги закончилось для воздушной гимнастки из петербургского цирка "Империал" выступление в Белгороде. Зрители сняли на видео момент падения артистки.

Инцидент произошел во второй половине дня 24 ноября на арене у "Сити Молла".

"Всё было красиво, потом она сделала шпагат: одна нога в петле, другая, а потом резкое падение. По-моему, оторвался сам шнур, который крепился сверху. Затем её крик, и закричали зрители", — рассказала очевидец.

Арена была затянута дымом, а потому зрители не сразу поняли, в каком состоянии находится гимнастка. Пришедшие на помощь работники переложили пострадавшую на деревянный щит и унесли за кулисы, а представления продолжились. Перед тем, как зрители начали покидать цирк, им сообщили, что артистка проходит обследование.

Позже директор цирка Андрей Митачкин сообщил РИА Новости, что у его коллеги диагностировали перелом ноги, но госпитализация ей не потребовалась. Цирк продолжит гастроли.