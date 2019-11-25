Говорить, как Вербицкая: ушла из жизни главный русист планеты

Ведущие политики и ученые сегодня выражают соболезнования в связи с уходом из жизни известного лингвиста Людмилы Вербицкой. Президент Санкт-Петербургского Государственного Университета скончалась на 84-м году жизни. Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета — международных отношений и медицинский.

Кадры, снятые год назад: Людмила Вербицкая не смогла приехать в Москву по состоянию здоровья, чтобы принять участие в церемонии награждения, и Путин приехал к ней сам в Петербург и лично вручил премию за укрепление российской нации.

- Это особый знак и особая награда. Ну, и звучит по-особому. Вы внесли огромный вклад, спасибо Вам большое!



Хотя ребенком Людмила Вербицкая мечтала стать врачом, иную судьбу предопределила трагедия. В 13 лет в рамках "ленинградского дела" арест отца, а после — всех родных. Людмила Вербицкая, как дочь "врага народа", была отправлена во Львов, в колонию.

Когда я попала в детскую трудовую воспитательную колонию, к счастью, получила разрешение ходить в школу. Я в восьмом классе тогда была, когда папу арестовали. Мне совершенно ясно стало, что дочь врага народа врачом быть не может.

В итоге ей разрешили поступать на русское отделение Львовского филфака. После первого курса родителей Людмилы Вербицкой реабилитировали, появилась возможность вернуться в Ленинград. Филфак ЛГУ по специальности "русский язык и литература" Вербицкая закончила с отличием. После защиты диплома осталась на кафедре фонетики. Прошла путь от лаборанта до ректора. Стала первой женщиной-ректором СПбГУ. По инициативе Вербицкой, в университете открылись два новых факультета — международных отношений и медицинский.

Вербицкая была патриотом — Петербурга, России, русского языка. Говорила о нем с нежностью, но иногда и с болью.

Часто бываю на разного рода заседаниях. Я всегда записываю ошибки всех. И, к сожалению, на любом уровне, где бы я ни присутствовала, они есть. Вот очень хотелось, чтобы люди вокруг не были равнодушны к тому, что слышат, чтобы могли исправить.

Она мечтала, чтобы весь мир заговорил по-русски. С радостью отмечала растущий интерес к изучению языка среди иностранцев. Сетовала, что россияне стали меньше читать и допускают все больше ошибок и в устной, и в письменной речи.

Ориентироваться в своей речи на высокий стиль Людмилы Вербицкой — правило хорошего тона.

Вот какие слова прозвучали четыре года назад на Госсовете по русскому языку.

"Секрет вам открою: когда у меня самого возникают сложности, я к Людмиле Алексеевне обращаюсь за консультацией. В некоторых случаях я прямо с борта самолета звонил", — признался тогда президент России Владимир Путин.

А вот еще пример, как Людмила Вербицкая умела задавать уровень. Плакаты с ее портретом и призывом "Давайте говорить как петербуржцы". Уже много лет их размещают в вагонах метрополитена. Каждый месяц новые слова. Декабрьский тираж уже напечатан.