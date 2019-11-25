Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

В "Судьбе человека" Анна Ковальчук рассказывает, как после школы собиралась поступать в политехнический институт на факультет кибернетики, потому что очень увлекалась в школе математикой. Но за компанию с подругой пошла в Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства, поскольку документы туда принимали раньше, чем в другие вузы.

Мама Анны надеялась, что дочь станет диктором, и отчасти ее мечта осуществилась: Ковальчук по телеканалу "Спас" читает детям сказки.

Несмотря на то, что киноролей у нее немного, все они – разные и очень яркие. И если телезрители ее воспринимают как актрису серьезных ролей, в Театре Ленсовета Ковальчук нередко играет в комедиях, а однажды даже увела у Константина Хабенского роль...опоссума.

Однако миллионы зрителей ее знают и любят по ролям в таких фильмах, как "Мастер и Маргарита", "Годунов", "Золушка", и, конечно же, по сериалу "Тайны следствия".

Уже 18 лет, с 2001 года, личная жизнь актрисы идет параллельно с жизнью экранной героини Марии Шевцовой. Как и она, Анна уже побывала замужем, развелась и снова вышла замуж.

А в новом сезоне поклонников сериала ждет и вовсе неожиданная "трансформация": герои "Тайн следствия" – разумеется, вместе с героиней Ковальчук – окажутся в XIX веке.

"Такая пред-пред-предыстория, как Мария Сергеевна могла оказаться в следственном кабинете", — поясняет актриса.

Ковальчук рассказала, что ее партнер по сериале Александр Новиков, играющий в картине Курочкина, в шутку предложил снять потом Марию Швецову в Древнем Риме, в Спарте, и посмотреть, она в каменном веке будет охотиться на мамонта.

Новый сезон сериала "Тайны следствия" стартует на канале "Россия 1" 25 ноября в 21.00, а в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Анна Ковальчук рассказывает о том, как нашла сестру, о которой не знала 20 лет, как "увела" роль опоссума у Хабенского, в детстве украла ребенка, как воспитывает своих детей – сына и дочь, а также объясняет, почему никогда больше не стала бы играть Маргариту из романа Булгакова "Мастер и Маргарита".