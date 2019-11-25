Квест по безопасности: посетительница пронесла муляж бомбы в Московский зоопарк

Посетительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы устроить детям квест.

Женщина вместе со своей подругой решила устроить для своих детей квест на тему "Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?". Муляж бомбы она заложила на территории зоопарка. Женщину задержали и привлекли к административной ответственности.

По данным некоторых СМИ, женщина является учительницей начальных классов одной из столичных школ и в зоопарк она пришла вместе со своими учениками. Однако в департаменте образования эту информацию опровергли. В пресс-службе сообщили РИА Новости, что женщина не является педагогом, и школы не имеют отношения к произошедшему.