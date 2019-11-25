Кузов маршрутки разорвало после столкновения с автобусом в Красноярске

Шесть человек получили травмы в столкновении двух автобусов в Красноярске. Спровоцировал же серьезную аварию, по данным регионального управления ГИБДД, водитель легковушки. Эту версию подтверждает и запись с камеры регистратора.

ДТП произошло около 10 часов утра 25 ноября на улице Крупской. На кадрах видно, как "Лада-Гранта" выныривает со двора непосредственно перед ПАЗом, следовавшим по 38-му маршруту. Водитель последнего вынужден был выехать на встречную полосу, но при возвращении он не совладал с управлением, и автобус занесло, после чего он хвостом протаранил следовавший ему навстречу ЛиАЗ.

Удар оказался настолько сильным, что у ПАЗА вырвало часть кузова, а сам он после столкновения развернулся на 180 градусов.

Помощь медиков потребовалась шести пассажирам первого автобуса, двух из них госпитализировали, еще одного отправили в травмпункт.