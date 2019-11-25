Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно

Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".

Как отметили в прокуратуре столицы, Мгер Махсудян осужден по статье "истязание, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего".

23-летний репетитор дважды в неделю приходил к 7-летней девочке домой и обучал ее игре на фортепьяно.

Об издевательствах стало известно в апреле этого года, когда родители решили посмотреть записи с камер наблюдения в квартире, где проходили занятия. Репетитор тогда все отрицал и говорил, что ребенок все выдумывает.

На заседании педагог свою вину признал. Заявил, что в тот период не мог контролировать себя, поскольку готовился к экзаменам. Сам он учится в консерватории.