В школе под Арзамасом более 30 человек отравились газом

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Всего в Вадскую районную больницу доставили 32 человека, в том числе 29 школьников. У всех пострадавших диагностировано отравление газом.

По данным источника "Интерфакса", причиной отравления стал выброс примеси к газу на газораспределительной станции, расположенной поблизости от районной школы.

Состояние 10 пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести, врачи продолжают осмотр школьников.