Часть здания торгового центра в Новосибирске обрушилась на тротуар

Первые кадры с места ЧП. Часть здания бывшего торгового центра в Новосибирске рухнула на прямо на тротуар. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Часть старого здания, судя по полученным данным, вначале рухнула на заградительный забор, а после этого упала на тротуар. В компании "Гранит" заявили, что о происшествии им ничего неизвестно. В областном МЧС также никаких комментариев не дали. ГТРК "Новосибирск" направила официальный запрос в пресс-службу регионального правительства.

О точной причине пока не сообщается, однако известно, что недавно начались работы по сносу старого здания торгового центра "Гранит". На месте сейчас находится съемочная группа.

Напомним, вместо старого торгового комплекса планируется строительство нового центра со встроенным входом в метрополитен. Согласно разрешению, площадь объекта составит более 11200 кв. метров. А высота порядка 24 метров. Работы будут проходить в 3 этапа. ТК "Гранит" начали разбирать в ноябре.