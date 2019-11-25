Столичные катки готовы встретить посетителей

В Москве официально стартовал сезон зимних развлечений. Главное из них — конечно, катание на коньках. Ледовые площадки открылись почти во всех парках столицы. Самая большая — традиционно на ВДНХ. Впервые за долгое время можно прокатиться на коньках и в музее-заповеднике "Царицыно".

- Нравится на коньках кататься?

– Да я падаю на нем. Потому, что я еще маленький, а они уже большие.

Диме три с половиной, и он впервые встал на коньки. Еще пару таких тренировок – и можно будет встать в пару не с пингвином, а с Настей. У нее сегодня тоже дебют.

- Не падаешь?

– Падаю.

- Она пошла на фигурное катание, и мы решили чаще ходить на уличный каток.

На катке в саду Баумана рассекать лед можно с 10 утра до 10 вечера. Каток площадью в тысячу квадратных метров очень уютный и подходит для начинающих. Ищете, где размахнуться? Тогда приезжайте на ВДНХ — здесь открылся самый большой каток в Европе.

В прошлом году из-за реконструкции фонтана "Дружба народов" каток был разделен на две части. Сейчас это вновь единое пространство просто сумасшедших размеров — 53 тысячи квадратных метров. Длина катка по периметру — один километр 600 метров, и объехать его можно примерно за 15-17 минут.

Сеансов два: с 10 утра до часу дня и с трех до 11 вечера.

- Теперь каждые выходные или хотя бы через выходные будем сюда приезжать.

– Нет, каждые выходные!

Здесь могут кататься четыре с половиной тысячи человек. Чтобы выдерживать такую нагрузку, искусственный лед ежедневно не только ремонтируют. Чтобы покрытие было идеальным, лед наращивают. Отвечает за это сердце катка – холодильная установка.

- Сколько уходит на то, чтобы один сантиметр льда нарастить?

– Ну, один сантиметр льда — это где-то полтора суток.

– Так много?

– Конечно!

Всего установок 11, они поддерживают постоянную толщину льда в 15 сантиметров. Лед не тает даже при плюс 10 градусах, но вот перепады температур для него опасны.

"Минус пять и потом резко минус 15 — и лед начинает рвать, он начинает трескаться. Это самое опасное для льда. И мы начинаем его ремонтировать. Трещины — до 3-4 сантиметров толщиной", — рассказывает руководитель службы эксплуатации катка Александр Морозов.

Этой зимой в городе откроются полторы тысячи ледовых катков, около 200 из них — с искусственным льдом. Тридцать восемь уже заработали в городских парках, из них 12 ледовых площадок будут бесплатными. В первый раз за долгое время покататься на коньках можно будет в музее-заповеднике "Царицыно".