"Парень выбрал не тот дом". 82-летняя культуристка обезвредила грабителя

В американском городе Рочестер ворвавшийся в дом грабитель получил отпор от 82-летней женщины по имени Уилли Мерфи. Она занимается бодибилдингом и ходит в тренажерный зал ежедневно. Преступник успешно сдан в руки полицейским.

В 11 вечера неизвестный мужчина под видом нуждающегося в помощи постучался к пожилой спортсменке. Но та дверь ему не открыла. "Он был снаружи, говорил, что ему плохо, и просил меня вызвать скорую. Но я вызвала копов, и не пустила внутрь. Затем я услышала шум – он выломал дверь".

Женщина успела спрятаться и выждать шанс для атаки. Когда он приблизился к старушке, та перешла в наступление: "Я подняла стол и треснула им грабителя, — приводит слова Мерфи Евроспорт.Ru. - Стол сломался, парень упал, и я набросилась на него, схватив шампунь. Пока он лежал на земле, я выдавила ему на лицо все содержимое".

"Затем я схватила метлу и стала его колотить, а там уже и полицейские приехали. Парень явно выбрал не тот дом".