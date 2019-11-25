Энергично трясти головой опасно для мозга

Специалисты предупреждают, что такое простое действие, как вытряхивание воды из уха, может привести к очень серьезным последствиям. Особенно, это касается детей.

Ученые из Вирджинского технологического университета провели эксперимент: с помощью 3D-моделирования они продемонстрировали, что произойдет в слуховом проходе при встряхивании головы, пишут "Вести. Медицина".

Как правило, люди торопятся избавиться от неприятного ощущения заложенности, как можно быстрее, и начинают энергично трясти головой, чтобы добиться выхода жидкости.

Эксперимент показал, что для положительного результата требуется ускорение 10g, а это уже можно назвать космической перегрузкой, которая может повредить головной мозг ребенка.

Поэтому специалисты советуют вместо энергичных физических упражнений попробовать "химические" — добавить в ухо несколько капель жидкость с более низким, чем у воды, поверхностным натяжением, например, борный спирт.