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25 ноября 201913:40

Число отравившихся одорантом в школе под Арзамасом увеличилось до 44

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Число пострадавших от отравления примесью к газу в школе под Арзамасом увеличилось до 44 человек, сообщает издание NN.ru со ссылкой на экстренные службы.

Причиной отравления 43 детей и учителя школе поселка Вад, по данным ТАСС, стал несанкционированный выброс одоранта — это примесь к газу, которая придает ему запах, при этом сама является ядовитой в высоких концентрациях. 

ЧП произошло после полудня на газораспределительной станции, расположенной примерно в полутора километрах от школы. Источники отмечают, что рабочими был нарушен технологический процесс, утечку уже ликвидировали.

В больницу поступили 43 школьника и их учитель, по данным регионального управления МЧС, 27 из отравившихся уже отпустили домой. По неподтвержденной информации, шестерым проводится кислородная терапия.

Занятия в школе отменены, на место ЧП выехали замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

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