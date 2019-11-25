Гидрометцентр советует москвичам не бояться ледяного дождя

Гидрометцентр России не прогнозирует в Москве во второй половине недели ледяной дождь, о возможности которого сообщалось ранее.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пояснила ТАСС, что в официальных прогнозах под этим словосочетанием скрывается обычный гололед. Однако такие явления заранее не прогнозируются. "Так задолго нет смысла пугать тем, чего может и не быть", — сказала она. По ее словам, осадки в столичном регионе будут, но пока рано говорить об их характере.

В понедельник в Москве будет 3-5 градусов мороза, во вторник – 2-4. К концу рабочей недели потеплеет до плюс 1 градуса.