Кирилл Вышинский: о чем можно говорить с людьми, которые угрожают Макрону и Меркель

"Владимир Зеленский встречается с активистами, которые хотят войны, а с теми, кто за мир, не общается. Если президент Украины переживает по поводу того, что люди выйдут на антиправительственные или провоенные митинги, то нужно проводить митинги за мир", — сказал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Сегодня риторика Зеленского больше напоминает Порошенко, чем риторику президента мира, которым он должен был быть.

Вышинский считает, что глава Украины боится не потери доверия народа, а добивается рейтинга у людей, представляющих партию войны. "Он к сторонникам не обращается, он чай пьет с другими и пытается их уговорить, увещевать, что очень глупо, недальновидно, просто безумно. О чем можно говорить с людьми, которые грозят Макрону и Меркель. Они что, Гаагу перевезут на Майдан? В этом нет никакого смысла, одни глупые эмоции. И пока Зеленский будет говорить с этими людьми и не вернется к здравому смыслу, у него не будет поддержки у избирателей", — уверен журналист.



Накануне украинские националисты пригрозили президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Германии Ангеле Меркель. Соответствующее заявление прозвучало от имени "Движения сопротивления капитуляции". "Персонально Макрон и персонально Меркель будут нести ответственность перед украинским народом, перед своими народами", — говорится в их заявлении.