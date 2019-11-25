УЕФА назвал судей на матчи "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций огласил список судейских назначений на матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. Среди прочих матчей бригаду арбитров узнали "Краснодар" и московский ЦСКА.

Встречу в Краснодаре обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом. Помощниками на линии станут его соотечественники Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Резервным судьей будет Кевин Клэнси.

ЦСКА же сыграет с "Лудогорцем" в Москве и этот матч обслужит бригада арбитров из Дании. Главным рефери будет Якоб Кехлет. Его ассистентами будут Ларс Хкммельгард и Хайне Соренсен. Четвертым арбитром назначен Йенс Маэ.

Оба матча состоятся в четверг, 28 ноября. Встреча в Краснодаре начнется в 18:50, а в столице России — в 20:55.