В начале января Путин запустит "Турецкий поток"

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в первой декаде января готовится визит Владимира Путина в Турцию.

По его словам, российский президент и его турецкий коллега Тайип Эрдоган договорились об этом во время одного из последних телефонных разговоров. К этому же времени, сообщил Песков, в Турции будет готова наземная часть "Турецкого потока".

Так он ответил на вопрос журналистов о возможном участии Путина в церемонии открытия этого газопровода, передает РИА Новости.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Как сообщили 19 ноября в "Газпроме", обе нитки газопровода уже заполнены голубым топливом.