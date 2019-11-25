На Дельфийских играх СНГ опробован подход к выявлению победителей

Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ проходят в Подмосковье с 22 по 26 ноября 2019 года. В низ участвуют около 500 представителей из 10 стран Содружества независимых государств.

Дельфийская деревня в 2019 году раскинулась на базе подмосковных "Снегирей". Здесь же расположились все площадки номинаций, помещение для проведения Международной конференции, службы штаба и концертный зал официальных церемоний. Соревнования проходят по шести номинациям: фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. Во всех турах участники соревнуются по двое, в каждой из пар по результатам выступлений определяется победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Каждый из проигравших в двух полуфиналах становится обладателем бронзовой медали.

Закроются Игры во вторник, 26 ноября.

Европейские Дельфийские игры проходят с 2014 года. В первых соревнованиях молодежных Дельфийских игр в Волгограде соревнованиях принимали участие представители 26 стран. Национальные Дельфийские игры 18 раз прошли в России, 13 раз в Казахстане, 5 раз – на Украине и трижды в Молдавии. В форме фестивалей соревнования проходят в Болгарии, Италии, Турции, ЮАР.