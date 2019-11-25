Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК "Триумф"

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Проводят их на авиабазе Мюртед, в качествен учебных мишеней используют истребители F-16 и другие самолеты местных ВВС, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. Кроме того, военные пытаются установить связь между ЗРК и авиацией.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что С-400 будут работать в автономном режиме, как и предполагалось ранее. Также военачальник подчеркнул, что российские ЗРК – важный элемент в системе обеспечения безопасности. В заключении Хулуси напомнил, что если партнеры по НАТО не продадут Турции истребители F-35, то страна найдет им альтернативу.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку ЗРК С-400 в 2017 году. Стоимость партии "Триумфов" оценивается в 2,5 миллиарда долларов. США раскритиковали Турции за покупку российских комплексов ПВО. После чего приостановили участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35.