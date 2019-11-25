Гендиректором "Российского экологического оператора" станет Михаил Мень

Экс-министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты России Михаил Мень назначен на должность гендиректора "Российского экологического оператора". Правительство приняло решение об отставке с поста гендиректора РЭО Дениса Буцаева и назначении Михаила Меня, пояснил вице-премьер Алексей Гордеев.

Алексей Гордеев пояснил, что масштаб задач по созданию новой отрасли обращения с отходами требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями. Поэтому правительство и решило укрепить руководство компании, сообщает РИА Новости. В начале ноября из Минприроды ушел замминистра Владимир Логинов, который курировал проведение мусорной реформы. Мусорная реформа началась в большинстве российских регионов январе 2019 года. Ее цель — решить проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшить экологическую обстановку в России.

"Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса – от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора", — пояснил Алексей Гордеев.

59-летний Михаил Мень – сын протоирея Русской православной церкви, автора книг по истории христианства, основам христианского вероучения Александра Меня. Александр Мень был убит в 1990 году.

Михаил Мень два года учился в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина на факультете "промышленная теплоэнергетика", но окончил Московский государственный университет культуры по специальности "режиссура".

Мень увлекается музыкой и спортом. Он написал несколько книг, среди них "Земля. Проблемы землепользования и инвестиционный процесс в Подмосковье" (издана в 2002 году) "Лидерство как социальный и личностный феномен" (2011 год издания).

Кроме того, Михаил Мень выпустил несколько дисков с собственными песнями. В 2003 годы вышел диск "Мой старый друг", на 60-летие Победы в Великой Отечественной войне — "Песни нашей Победы!", а еще в 2005 году вместе с музыкантами рок-группы Deep Purple Мень записал музыку к диску Made in Moscowю

У Михаила Меня три дочери и три сына.