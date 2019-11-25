Выброс одоранта: все отравившиеся в школе под Арзамасом выписаны из больницы

Минздрав Нижегородской области сообщил о том, что все пострадавшие от отравления газом в Вадской средней школе отпущены домой, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что днем 25 ноября из местной школы в Вадскую ЦРБ были доставлены 43 ребенка и один взрослый, которые, предположительно, отравились бытовым газом.

Однако по данным медицины катастроф, по состоянию на 13:00 тяжелых отравлений нет, поэтому после обследования и оказания медпомощи все поступившие в больницу были отпущены домой, сообщает РИА Новости.

Региональное управление СК проводит доследственную проверку с целью выяснить причину отравления школьников.

По предварительным данным, на газораспределительной станции в поселке Вад, что под Арзамасом, произошел выброс примеси для определения запаха газа.

На месте ЧП в Вадском районе организован оперативный штаб. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина туда выехали замгубернатора Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов, а также министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.