Концентрация парниковых газов на Земле достигла рекордного уровня

В понедельник обнародован доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором говорится, что, несмотря на борьбу с изменением климата, количество парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году вновь достигло рекордных уровней, передает РИА Новости.

В 2018 году средняя концентрация СО2 в воздухе составила 407,8 частей на миллион, тогда как годом ранее этот уровень был 405,5 частей на миллион​​​.

В ВМО пояснили, что такой рост приведет к тому, что будущие поколения столкнутся с изменением климата, повышением средней температуры, повышением уровня моря, а также различными погодными катаклизмами и разрушением целых экосистем.

Как заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, несмотря на все обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, нет никаких признаков замедления или снижения концентрации парниковых газов в атмосфере. По его словам, давно пора задуматься о будущих поколениях.

Генсек организации напомнил, что последний раз на Земле похожий уровень концентрации СО2 был 3-5 миллионов лет назад.