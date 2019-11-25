Лига чемпионов. Матч "Зенита" против "Лиона" обслужат итальянцы

Итальянский футбольный арбитр Даниэле Орсато назначен главным судьей матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Зенитом" и французским "Лионом". Это стало известно после публикации УЕФА судейских назначений.

Помогать Орсато на линии будут боковые арбитры Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертым рефери назначен Даниэле Довери. Кроме того, на системе VAR будет работать Марко Гуида, а его ассистентом станет Чиро Карборне. Вся бригада — из Италии.

"Зенит" накануне матча имеет в своем активе 4 очка и третье место. "Лион" с 7 баллами располагается на второй строчке. Лидером группы "G" является немецкий "РВ Лейпциг" (9), замыкает таблицу португальская "Бенфика" (3).

Напомним, что встреча "Зенита" и "Лиона" состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.