Сбил и уехал: появилось видео фатального наезда на человека в Магнитогорске

В Сети появилась запись с регистратора очевидца, запечатлевшего момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего на проспекте Ленина в Магнитогорске.

Утром в минувшее воскресенье, 24 ноября, автомобиль BMW сбил 58-летнего мужчину, пытавшегося пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. Водитель, совершивший наезд, скрылся, а пострадавший скончался от полученных травм на месте аварии.

Как сообщают местные СМИ, через некоторое время полицейским удалось установить личность предполагаемого виновника инцидента. Им оказался 23-летний мужчина, после инцидента отправившийся домой к родителям, где и его и обнаружили стражи порядка.

В настоящее время известно, что в отношении водителя составлены два административных протокола – за оставление места ДТП и за то, что после аварии, вопреки требованиям правил дорожного движения, он употребил алкоголь. Кроме того, весьма вероятно появление дела по уголовной статье.