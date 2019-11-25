Трое мужчин коверкали иномарки по заказу автосервиса

Три человека в Москве задержаны по подозрению в умышленном повреждении автомашин Volvo. Это участники криминальной схемы. Организатором преступлений выступил заказчик автосервиса. Молодые люди получали заказ по мессенджеру. Они повреждали у машин детали кузова, разбивали зеркала.

Результаты своей "работы" молодые люди снимали на видео и отправляли заказчику, рассказала о криминальной схеме официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вознаграждение от владельца автосервиса вандалам поступало на банковскую карту, а пострадавший владелец иномарки обращался за ремонтом в автосервис на северо-востоке Москвы. Подростки получали за каждую покореженную машины по полторы тысячи рублей.

Троих подозреваемых в вандализме полиция и сотрудники уголовного розыска установили, используя систему видеонаблюдения "Безопасный город". Установлено, что от действий молодых людей пострадали владельцы шести автомашин, припаркованных в районе Лосиного острова.

Возбуждены уголовные дела, по которым продолжается расследование. Подозреваемым, которым от 16 до 19 лет, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По решению суда им грозит либо штраф, либо обязательные работы, либо срок до двух лет в колонии.