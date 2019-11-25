Депутат Одесского горсовета: мое участие в программе "60 минут" разрушило информационный вакуум

"Моя поездка на российское телевидение была нужна, потому что удалось разрушить информационный вакуум. У меня нет других возможностей, кроме как говорить", — заявил депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов, которому угрожают расправой за участие в российской программе "60 минут".

Одесские активисты облили и расписали красной краской офис Гиганова, обещают наказать и покарать за то, что он принимает участие в пропаганде против Украины.

По мнению депутата, общественное возмущение доставляет тот факт, что все это происходит под покровительством и одобрением полиции: "К радикалам у меня претензий нет, у меня с ними очень долгие отношения. Это пятая или шестая атака на мой офис. Это одни и те же хулиганы, жулики, преступники, аморалы и подонки. Я по-другому их назвать не могу. Я не буду их пиарить. Однако нужно признать, что какая-то часть власти их покрывает. Я буду поднимать вопрос в УВБ, потому что они никак не пытались противостоять совершению преступления".

"Я знаю, что многие народные депутаты будут инициировать дальнейшее развитие событий, как негативное в мой адрес, так и противоположное. Мне позвонили несколько человек из "Слуг народа", которые готовы, в случае чего, даже брать меня на поруки", — пояснил Гиганов.

На взгляд ведущих "60 минут", Богдан Гиганов проявил смелость и мужество. Скабеева подчеркнула, что ничего антиукраинского в эфире он не говорил, не призывал сдаваться и не клеймил власть. Он сказал только, что очень сложно и при новом президенте Зеленском достучаться до истины и уважительно относиться к своей истории.



24 ноября в Одессе активисты принесли траурный венок к офису депутата городского совета от "Оппозиционного блока" Богдана Гиганова, который 22 ноября выступил в передаче "60 минут" на российском телевидении. Кроме того, активисты разрисовали входную железную дверь надписями антироссийского содержания, предложив депутату "убраться из Украины".

Сам Гиганов опубликовал на своей странице в Facebook видео инцидента и написал, что порча фасада происходила на глазах полиции, которая никак не отреагировала.