Рамзес и Ричард: во Владивостоке определились с именами для львят в зоопарке. Как передают "Вести: Приморье", предложить свои варианты могли все подписчики на страницу зоосада в соцсети. Выборы имен для малышей продолжались неделю.

Львята появились на свет у Астры и Гефеста, оба — мужского пола. Как известно, информацию о радостном событии в числе первых передали именно "Вести: Приморье". В результате сотрудники зоосада остановились на 24 именах. Из них уже пользователи выбрали два "королевских". Немного отстали от победителей Нео, Самсон и Лео. Любители животных проявили небывалую активность: в целом пришлось прочитать и отсортировать 1300 комментариев.

Те, кто первыми предложил выбранные в итоге клички, в качестве награды смогут посетить зоопарк бесплатно по пригласительным билетам. Напоминаем, Рамзесами были фараоны в Древнем Египте, а среди английских королей было много Ричардов.