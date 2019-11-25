Может быть заразно: священник отказался крестить девочку с большим родимым пятном

Священник одной из церквей Кургана отказался крестить новорожденную девочку из-за большого родимого пятна, поскольку не был уверен в том, что оно не заразно. Местная епархия прокомментировала данный инцидент. По словам пресс-секретаря главы курганской митрополии Михаила Насонова, отказ в крещении является недопустимым.

Мария Хвостанцева рассказала РИА Новости, что ее дочка Виктория родилась с родимым пятном, занимающим больше половины тела. Врачи поставили диагноз новорожденной — "обширный меланоформный невус". По словам Марии, священнослужитель одной из местных церквей отказался крестить ребенка вместе с другими младенцами, поскольку "не факт, что пятно не заразно", а также не все родители смогут понять это.

При этом, отмечает жительница Кургана, священник предложил ей индивидуальный обряд крещения по более высокой стоимости — 4 тысячи рублей.

О случившемся Мария Хвостанцева написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По данным телеканала НТВ, после придания информации огласки представитель церкви позвонил женщине и попросил не рассказывать о произошедшем, поскольку это "не по-божески". Из личных соображений мама девочки не стала уточнять, в какой именно церкви ей отказали крестить ребенка.

Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов рассказал, что как только будет известно о том, где произошел инцидент, будет организована проверка. По его словам, в отношении священнослужителя примут дисциплинарные меры, поскольку случившееся полностью противоречит звучавшему на последнем епархиальном совете. Глава курганской митрополии Даниил призвал священников с особой любовью относиться к людям, которые пришли на крещение, но данная ситуация выглядит "ровно наоборот".

Михаил Насонов отметил, что если женщина снова обратится в епархию, то крещение будет проведено.

Ранее в "Комсомольской правде" была рассказана история Марии Хвостанцевой и ее дочери Виктории. Как только ребенок появился на свет, акушерка сказала: "Она у вас какая-то грязная". Новорожденную вытерли чистой салфеткой, но это не помогло, поскольку спина девочки, живот и часть головы были покрыты большим родимым пятном, занимающим 80 процентов тела.

В настоящее время семья собирает деньги на дорогостоящее лечение малышки. В Израиле его стоимость составит 33 миллиона рублей, в Краснодаре — 17 миллионов рублей. Положительный ответ также пришел из Санкт-Петербурга. 4 декабря новорожденную ждут на приеме в отделении микрохирургии, где ее обследуют и составят график лечения.

Ранее сообщалось, что девочке из США с так называемой "маской Бэтмена" (большим родимым пятном на лице) краснодарские врачи сделали первую операцию из серии запланированных. Родители малышки надеются, что российские врачи избавят ее от данной особенности во внешности.