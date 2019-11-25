Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье

В подмосковном Раменском обнаружили брошенного в кустах грудного ребенка. Малышка, которой на вид не больше месяца, была завернута в плед, который и спас ее от переохлаждения.

Кричащий сверток прохожие обнаружили в 20:45 вечера воскресенья возле дома №7 в поселке Дружба. На место быстро вызвали стражей порядка и врачей, девочку доставили в больницу, она находится в удовлетворительном состоянии.

Подмосковное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

По неподтвержденным данным, мать девочки нашли спустя пару часов. С ее слов следует, что она оставила малышку соседке, а сама отправилась со старшим, годовалым ребенком отправилась в Москву. По возвращении женщина не застала ни соседки, ни дочери, после чего обратилась в полицию. Правдоподобность этой версии сейчас устанавливают следователи. Удалось ли им поговорить с соседкой, остается неизвестным.