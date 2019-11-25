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25 ноября 201916:18

Президент "Наполи" накажет футболистов на 2,5 млн евро

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Глава итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис принял решение оштрафовать игроков клуба. Причиной этому стало неповиновение его приказу. Общая сумма наказания составит 2,5 миллиона евро.

Больше остальных от санкций президента неаполитанцев пострадает полузащитник Аллан – он выплатит 200 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. Столь суровый штраф неслучаен – футболист конфликтует с сыном Де Лаурентиса – Эдоардо.

В начале ноября футболисты и главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Зальцбурга" ополчились на своего президента, пожелавшего закрыть команду на тренировочной базе. Его не устраивали результаты команды.

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