"Мои поздравления". Марадона поздравил чемпиона Белоруссии на русском языке

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона написал брестскому футбольному клубу "Динамо" поздравления с завоеванием титула чемпиона Белоруссии. В своем послании великий аргентинец применил русский язык.

"Рад поздравить игроков, болельщиков, менеджеров и тренерский штаб "Динамо" с титулом чемпиона Белоруссии", — подписал Марадона фото динамовцев в своем личном Instagram-аккаунте. – Мои поздравления!", — добавил он уже на русском языке.

Напомним, что "Динамо" накануне досрочно завоевал первый титул чемпиона Белоруссии в своей истории. Это произошло после матча с "Витебском" (1:0), после чего динамовцы стали недосягаемыми для ближайшего преследователя — БАТЭ.

Марадону и "Динамо" связывает прежнее сотрудничество – в 2018 году аргентинец был почетным президентом брестчан. Но надолго ему задержаться в Бресте не удалось. На данный момент он возглавляет аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима".