Заммэра Славянска избили в баре за требование выключить песни Газманова

Заммэра Славянска Донецкой области Андрей Рубан пожаловался на то, что посетители и охранники караоке-бара агрессивно восприняли его требование выключить звучавшие там песни Олега Газманова – в частности, "Москва, звонят колокола" и "Офицеры".

В своем "Фейсбуке" Рубан написал, что на его требование (на повышенных тонах) "не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию", чиновника на глазах супруги "выволокли на улицу без верхней одежды".

Рубан при этом пожаловался, что его оскорбляли, угрожали, а когда приехала полиция, то и она не смогла защитить чиновника – отпустила охранника, который применял к нему физическую силу, и даже не смогла составить протокол, потому что один из посетителей вырвал бланки и выбросил в бассейн.

Позже заммэра Славянска сообщил, что встретился с руководством караоке-бара, и ему пообещали, что "наиболее отличившиеся" охранники принесут ему извинения, однако ответа на вопрос, будут ли запрещены в этом заведении песни, восхваляющие "армию страны-агрессора", Рубан пока не получил.

Чиновник пытается установить личности охранников, которые вели себя особо агрессивно по отношению к нему, а также задается вопросом, последует ли адекватная реакция со стороны правоохранителей, пишет украинское издание УНИАН.