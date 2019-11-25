Вместо современных радиостанций в армию поставили дешевые китайские подделки

Компания "Компас-Р" поставила в войска вместо российских радиостанций дешевые китайские аналоги, которые не соответствуют требованиям военных. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 1 миллиона рублей, сообщает Главная военная прокуратура. Контракт на поставку электроники был подписан в 2016 году.

Все материалы военная прокуратура передала в полиции. Правоохранительные органы возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".